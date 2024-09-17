



В Волжском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего водителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в наезде на 83-летнюю пенсионерку. Совершив ДТП, автолюбитель бросил пожилую женщину, попытавшись скрыться с места аварии.

- 20 ноября 2023 года обвиняемый, являясь водителем такси, управлял автомобилем «Лада Гранта». Напротив дома № 39 на улице Пушкина в г. Волжском мужчина совершил наезд на 83-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

От сильнейшего удара пенсионерка была отброшена на трамвайные пути. Лишь с помощью очевидцев пожилую женщину удалось спасти от наезда ещё и трамвая.

Впоследствии полицейские установили, что обвиняемый не только покинул место ДТП, но попытался замести следы преступления, отдав машину в ремонт. Однако правоохранительным органам удалось по горячим следам установить и место нахождения автомобиля, и задержать его водителя.

Отметим, несмотря на все улики, вину в содеянном волжанин не признал. Теперь его судьбу предстоит решить суду. За нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также оставление в опасности 46-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.