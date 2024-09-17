



16 сентября в Волгограде произошло ДТП с участием микроавтобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», на территории Красноармейского района автомобиль на полной скорости влетел в фургон.

- В 06:02 на ул. Плеханова произошло столкновение автомашин Fiat Ducato и Hino. В результате ДТП пассажирка автомашины Fiat доставлена в медучреждение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным полицейскими кадрам с места аварии, микроавтобусу прилично досталось. У автомобиля снесло часть кабины, а уцелевший кузов был существенно повреждён. Удар пришёлся в наименее защищённую область, из-за чего машина буквально подлезла под фургон.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.