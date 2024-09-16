Возвращались из Краснодара: подробности трагедии с утонувшими в Еруслане саратовцами





В прокуратуре Волгоградской области сообщили подробности о семье из Саратовской области, погибшей в реке Еруслан в Николаевском районе. По информации надзорного ведомства, в салоне Renault Duster, затонувшего в водоеме, находилась супружеская пара и их дочь. Втроем они возвращались из Краснодарского края.

– Семья на автомобиле возвращалась в Саратовскую область к месту жительства. Впоследствии автомобиль с погибшими женщинами в возрасте 59-ти и 25-ти лет, а также 59-летним водителем был обнаружен в районе паромной переправы на реке Еруслан, – сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

По ее словам, к месту обнаружения автомобиля с погибшими выезжал сегодня прокурор Николаевского района Волгоградской области Сергей Крютченко.

Также уточняется, что в правоохранительные органы об исчезновении родителей и сестры сообщил 33-летний житель Саратовской области.

По данным СУ СК России по Волгоградской области, на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По предварительным данным, автомобиль съехал в воду на большой скорости. По какой причине это произошло, и предстоит установить следователям.

Фото: прокуратура Волгоградской области