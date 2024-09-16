Расследования

Под Волгоградом машина с семьей саратовцев утонула в реке Еруслан

Расследования 16.09.2024 14:44
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16.09.2024 14:44




Жуткая трагедия произошла накануне в Николаевском районе Волгоградской области – машина, в которой находились трое человек, со всей скорости влетела в реку и утонула вместе с людьми. В СУ СКР по Волгоградской области рассказали шокирующие подробности случившегося, передает V102.RU.

 15 сентября в правоохранительные органы Николаевского района обратился житель Саратовской области с сообщением о том, что накануне члены его семьи на личном автомобиле транзитом проезжали Волгоградскую области и в Николаевском районе с ними прервалась связь. Телефоны матери, отца и сестры мужчины на протяжении суток оставались недоступными. По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России незамедлительно была организована процессуальная проверка, – прокомментировали в ведомстве. 

Следователям территориального подразделения СКР удалось установить маршрут передвижения автомобиля. Камеры фото- и видеофиксации, установленные на федеральной трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», запечатлели, как около 20.30 14 сентября машина проехала 580-й километр автодороги, сразу за которым расположена водная переправа. После этого автомобиль в поле зрения камер не попадал.


К поисковым работам было решено привлечь водолазов, которые несколько часов назад сделали страшную находку - автомобиль с погибшими членами семьи был обнаружен и извлечен со дна реки Еруслан, недалеко от указанной грузопассажирской переправы. 

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Видео СУ СК по Волгоградской области

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