НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видео

Происшествия 16.09.2024 09:28
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16.09.2024 09:28
Жители Котово Волгоградской области накануне, 15 сентября, сняли в вечернем небе неопознанный летательный аппарат. Как рассказали V102.RU очевидцы, на вечернем небосклоне двигалась светящаяся точка.
При этом, по словам котовчан, предмет передвигался по небу в коридоре, по которому обычно пролетают над Котовским районом самолеты, но не издавал никаких звуков.
Интересно, что накануне днем белую «тарелку» в небе замечали и жители Волгограда. Они также обратили внимание, что летающий предмет двигался бесшумно.
Очевидцы гадают, что это могло быть. Некоторые предположили, что видели в небе космическую станцию.
Видео Котовский разворот t.me, Александр Касьянов
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