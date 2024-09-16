«Успел добраться до Донецка»: уехавшего искать сына на СВО пенсионера из Волгоградской области вернули домой
Расследования 16.09.2024 08:26
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16.09.2024 08:26
Счастливым финалом завершилась история с исчезновением 69-летнего Алексея Федорова, который ушел из дома в селе Журавка Еланского района Волгоградской области 11 сентября, чтобы найти сына, находящегося на СВО. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера Елена, ее отца благополучно вернули домой накануне, 15 сентября.
- Как оказалось, папа успел за эти несколько дней проехать невероятное количество километров и несколько регионов. Он добрался все-таки до Донецкой области, потом «захватил» еще несколько регионов – Ростовскую и Воронежскую области и возвращался уже обратно. Его узнали люди по ориентировке волонтеров – мы забрали его с трассы в Саратовской области, - делится женщина.
По словам Елены, папа все это время путешествовал не только автостопом. Добрые люди, которым пенсионер рассказывал о том, что едет к сыну на СВО, даже покупали ему билеты на общественный транспорт и продукты. Сейчас, рассказала дочь пенсионера, с ее папой все нормально, чувствует он себя хорошо.
Мужчина, имеющий проблемы со слухом, напомним, вышел из дома без телефона и денег, с одним пакетом, в котором находилась ветровка. До этого он говорил своим родным, что хочет увидеться с сыном Александром, который несколько месяцев назад подписал контракт с Министерством обороны. В поисках пенсионера принимали участие и волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Фото Лиза Алерт VK.com
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