



Счастливым финалом завершилась история с исчезновением 69-летнего Алексея Федорова, который ушел из дома в селе Журавка Еланского района Волгоградской области 11 сентября, чтобы найти сына, находящегося на СВО. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера Елена, ее отца благополучно вернули домой накануне, 15 сентября. Счастливым финалом завершилась история с исчезновением 69-летнего Алексея Федорова, который ушел из дома в селе Журавка Еланского района Волгоградской области 11 сентября, чтобы найти сына, находящегося на СВО. Как рассказала V102.RU дочь пенсионера Елена, ее отца благополучно вернули домой накануне, 15 сентября.

- Как оказалось, папа успел за эти несколько дней проехать невероятное количество километров и несколько регионов. Он добрался все-таки до Донецкой области, потом «захватил» еще несколько регионов – Ростовскую и Воронежскую области и возвращался уже обратно. Его узнали люди по ориентировке волонтеров – мы забрали его с трассы в Саратовской области, - делится женщина. - Как оказалось, папа успел за эти несколько дней проехать невероятное количество километров и несколько регионов. Он добрался все-таки до Донецкой области, потом «захватил» еще несколько регионов – Ростовскую и Воронежскую области и возвращался уже обратно. Его узнали люди по ориентировке волонтеров – мы забрали его с трассы в Саратовской области, - делится женщина.

По словам Елены, папа все это время путешествовал не только автостопом. Добрые люди, которым пенсионер рассказывал о том, что едет к сыну на СВО, даже покупали ему билеты на общественный транспорт и продукты. Сейчас, рассказала дочь пенсионера, с ее папой все нормально, чувствует он себя хорошо. По словам Елены, папа все это время путешествовал не только автостопом. Добрые люди, которым пенсионер рассказывал о том, что едет к сыну на СВО, даже покупали ему билеты на общественный транспорт и продукты. Сейчас, рассказала дочь пенсионера, с ее папой все нормально, чувствует он себя хорошо.

Мужчина, имеющий проблемы со слухом, напомним, вышел из дома без телефона и денег, с одним пакетом, в котором находилась ветровка. До этого он говорил своим родным, что хочет увидеться с сыном Александром, который несколько месяцев назад подписал контракт с Министерством обороны. В поисках пенсионера принимали участие и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Мужчина, имеющий проблемы со слухом, напомним, вышел из дома без телефона и денег, с одним пакетом, в котором находилась ветровка. До этого он говорил своим родным, что хочет увидеться с сыном Александром, который несколько месяцев назад подписал контракт с Министерством обороны. В поисках пенсионера принимали участие и волонтеры отряда «Лиза Алерт».