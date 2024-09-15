Сегодня, 15 сентября, в спортивном комплексе Волгоградской государственной академии физической культуры завершился финал всероссийских соревнований «Динамовская лига по дзюдо — 2024» среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя общества «Динамо» Анатолия Гулевского, сообщает V102.RU.
Напомним,
14 сентября состоялась торжественная церемония открытия соревнований, в которой приняли участие руководители общества «Динамо» и президент Волгоградской областной федерации дзюдо Пётр Самохин. Почетные гости финала также наградили призеров и победителей этапа, среди которых оказались представители нескольких российских регионов. При этом и волгоградские спортсмены на домашней арене не остались без наград.
В разных весовых категориях чемпионами стали волгоградские дзюдоисты: Анна Сенина, Амина Бехешти, Матвей Ерин и Матвей Антонов. Серебро завоевали: Никита Золотов, Антонина Фролова, Екатерина Галдина, Тимофей Дмитриев и Ирина Ермакова. Бронзовые медали заработали Андрей Талыбов, Мирослава Гаврилова, Ксения Евдокимова, Денис Шаманаев, Богдан Стадник, Елизавета Безкровная и Альбина Ивченко.
А накануне в рамках финала «Динамовской лиги по дзюдо» автограф-сессию провел воспитанник волгоградской и динамовской школы дзюдо, неоднократный победитель и призер международных стартов Арман Адамян. Зрители и спортсмены не упустили возможность пообщаться с опытным и статусным дзюдоистом.
Старший тренер по дзюдо общества «Динамо», бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион Европы Анатолий Ларюков в интервью сайту V102.RU оценил уровень организации спортивного проекта.
- Соревнования «Динамовская лига по дзюдо» в Волгограде проходят не в первый год, они уже стали традиционными. Надеемся, что и в следующем году, и в дальнейшем мы будем проводить здесь финал этих состязаний. В соревнованиях приняли участие спортсмены из более 20 регионов. Провели турнир за два дня на трех татами. Собрались профессиональная судейская команда и просмотровая комиссия, и у спортсменов нет никаких разногласий по поводу их выступлений и хода поединков. Все довольны и счастливы. Очень хорошие призы получились. За первые и вторые места наградили профессиональным кимоно. Все остальные призеры получили награды в виде медалей и кубков. Уровень участников здесь очень серьезный, потому что некоторые дзюдоисты были у нас медалистами всероссийских соревнований, в том числе Спартакиад и первенств страны. Сегодня они являются основным резервом сборной России по своему возрасту. И надеемся, что юные спортсмены займут места в национальной команде в ближайшие годы. Мы постарались пригласить представителей тех регионов, где наиболее развито динамовское движение. Некоторые делегации были командированы обществом «Динамо». Это приятно, что общество возрождается, проводится много соревнований в рамках «Динамовской лиги по дзюдо». Мы такое можем только приветствовать и развивать, приглашая в дальнейшем на совместные сборы динамовцев вместе с членами сборной России. Лидеры проекта сейчас принимают участие в программе «Планета дзюдо» от Федерации дзюдо России во всероссийском детском центре «Смена» в Анапе. Это поощрительная награда, которая досталась им по результатам отборочных и рейтинговых соревнований, —
рассказал специалист.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина V102.RU