



Очевидцы сообщают о крупном ДТП с участием военного грузовика в Волгоградской области, передает V102.RU. В местных пабликах появилось видео, снятое, как уверяют его авторы, в районе поселка Новый Рогачик в Городищенском районе Волгоградской области.

Судя по видеозаписи, произошло столкновение легкового автомобиля, военного грузовика с символикой «Z» и фуры.





Причем больше всего в аварии пострадала фура, которая сильно повреждена. На место происшествия прибыли наряды Госавтоинспеции, пожарные машины и скорая помощь. Данных о погибших и пострадавших нет.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что ДТП в Городищенском районе произошло 14 сентября в 15:25.

- На 34 км автодороги «Волгоград - К. Шахтинский – Луганск» водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes, совершил наезд на автомобиль «КамАЗ», - рассказали в главке.

В результате ДТП в больницу был доставлен водитель Mercedes.

Видео: Волгоград Поймет / t.me