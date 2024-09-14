Происшествия

В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»

Происшествия 14.09.2024 16:31
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14.09.2024 16:31



 
В Волгограде горит квартира в многоэтажке жилого комплекса «Шоколаж». Об этом сообщают очевидцы, передает V102.RU.
Языки пламени вырываются из квартиры, расположенной на 7-м этаже. На соседнем балконе находится мужчина, который, видимо, не смог покинуть жилье. К дому подъехали пожарные машины, которые разворачивают лестницы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 15-20 ч. Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали горение 16-28 ч. на площади в сто квадратных метров.
Видео Волгоград №1 t.me

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