Спорт

Футболистки «Ротора» впервые сыграют в Волгограде

Спорт 13.09.2024 19:57
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13.09.2024 19:57


Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года завтра, 14 сентября, в девятом туре Первой лиги (зона «Центр») на стадионе «Зенит» примут брянский «Спартак». Начало матча в 16-00 ч., сообщает V102.RU.

Отметим, что это будет дебютная игра основной команды сине-голубых в Волгограде за два сезона. Ранее «Ротор» проводил домашние поединки на арене имени Логинова в Волжском. При этом спортсменки и их родители выступали за перенос матчей на волгоградские стадионы, чтобы играть по месту прописки клуба и для привлечения большего количества зрителей. Этот вопрос был поднят в публикации V102.RU «В кармане пусто, или девочки – отдельно?». И вот теперь руководство команды к радости болельщиков сменило волжскую арену на волгоградскую.

В турнирной таблице «Ротор» и «Спартак» являются прямыми конкурентами в борьбе за выход в финальный этап соревнований. Красно-белые идут на третьем месте с 12-ю очками, а подопечные Владислава Карповича располагаются на четвертой позиции с девятью заработанными баллами. Напомним, что встреча между этими командами, которая должна была быть проведена 16 августа в Брянске, не состоялась из введенного за неделю до этого режима КТО в регионе. Родители и близкие волгоградских футболисток тогда совместно с главным тренером решили не рисковать и не отпустили молодых спортсменок на выезд в целях безопасности.

Фото: Спортивная школа «Ротор» / vk.com

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