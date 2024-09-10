«В кармане пусто, или девочки – отдельно?»: футболистки «Ротора» пожаловались на дискриминацию женской команды

Футболистки «Ротора», которые в настоящий момент выступают в зоне «Центр» Первой лиги, недовольны отсутствием материального поощрения за достигнутые успехи. В частности, родители спортсменок, болельщики и сами девушки задаются вопросами, почему игрокам не выплачивается зарплата, не предусмотрена система бонусов за достигнутый результат, а также отсутствуют условия для полноценного тренировочного процесса и восстановления после игр и тренировок. Эти вопросы в беседе с корреспондентом V102.RU от имени игроков и их родителей озвучила мама одной из спортсменок Ирина.

- Честно говоря, причины ситуации с невыплатой зарплаты и полным отсутствием финансового стимулирования, которая никак не меняется с момента основания взрослой команды, нам не известны. Все знают, что мужской «Ротор» живет хорошо. Мы его все очень любим, но девочки - это отдельная тема. Помимо истории с зарплатами, как пример, у нас есть проблемы с поставками экипировки от клуба. Выдаются игровые футболки, однако парадную форму родители сами собирают, чтобы девушки выглядели красиво и опрятно на различных официальных мероприятиях. Бутсы также приобретают родители. Во многих других коллективах выдают полноценную атрибутику, никаких проблем. А у нас нет возможности даже получить качественную кипу по размеру. Конечно, и из других регионов не приглашают футболисток, потому что их тоже нужно как-то мотивировать сюда переезжать. А кому это надо - погружаться в такую нестабильность и неопределенность без условий для иногородних спортсменок? В итоге получается, что совершеннолетние футболистки «Ротора» вынуждены уходить из команды из-за совокупности факторов. В том числе, потому что элементарно может не быть у кого-то из них денег на проезд на домашние матчи из Волгограда в Волжский, а «висеть на шее» у родителей взрослым девушкам, естественно, некомфортно. Отдельно хочется отметить, что такси до Волжского на игры оплачивает главный тренер Владислав Карпович. Наоборот, футболистки хотят помогать папе и маме финансами. Даже стипендий нет, ничего. Сейчас сделали правило, что вместе с мужской командой в спортивном клубе обязательно должна быть и женская. Но как раз женский коллектив в академию не переводят. А это должны были сделать. Кроме того, нет и молодежного состава, где можно заключать полноценные контракты. Получается, что команда до 21 года выступает сейчас во взрослой Первой лиге, но там есть и совсем еще юные игроки по возрасту, которым даже рано еще выступать на столь высоком уровне. Недавно «Ротор» в Первенстве России до 19 лет занял третье место и завоевал бронзовые медали. Разве это не положительное событие для города и всего клуба? Но за такое достижение девочкам подарили грамоты и цветочки. Спасибо, конечно, но в кармане пусто и финансового вознаграждения никто из спортсменок не получил, а девчонкам очень обидно из-за такого отношения, — констатирует Ирина.





И спортсменки, и их родные недовольны также отсутствием полноценного медицинского обеспечения, а также информационного сопровождения деятельности команды.

– У команды на домашних матчах нет даже своего врача, там дежурит скорая помощь. Естественно, нет никаких наших медиков на выездных поединках. Родители сами сбрасываются на препараты для заморозки для лечения травм и повреждений. Даже бывало, что и льда не было, приходилось во время матчей у соперников просить, чтобы поделились. Нет массажа, никаких восстановительных процедур. В то же время у основной мужской команды все условия созданы, ребят обслуживает полноценный персонал. С освещением трансляций в Первой женской лиге тоже все плохо. Мы снимаем матчи дома своими усилиями, скидываем информацию некоторым журналистам, а на выездах футболистки на замене, бывает, что проводят прямой эфир прямо со скамейки. Нет своих отдельных соцсетей, чтобы постоянно рассказывать о жизни команды и оповещать о предстоящих матчах. Посты про ЖФК «Ротор» смешиваются с новостями детско-юношеских команд среди мальчиков и их результатами, поэтому можно банально пропустить материалы с командой девушек. Для меня и остальных родителей остается большим вопросом, почему никому ничего не надо, – откровенничает собеседник информагентства.

Родные спортсменок и преданные поклонники, которых у женской команды немало, несмотря на недостаток информации, также недовольны тем, что футболистки не имеют возможности выступать в Волгограде, а вынуждены ездить в Волжский за свой счет даже перед матчами серьезного уровня.

– У нас основной «Ротор» во Втором дивизионе играл на «Волгоград Арене», а женская команда в Первой лиге должна проводить домашние матчи в Волжском. У этого клуба много болельщиков, однако добираться до стадиона Логинова далеко. И еще и не всегда удобное время встреч получается, чтобы доехать. Отдельная история про условия на арене, которая находится на окраине Волжского. Там раздевалки маленькие, неудобные. Нет ребят, которые подают мячи. Игрокам самим приходится за ними бегать. Но, если нет возможности выступать на главной арене области, можно было перенести игры, к примеру, на волгоградский «Зенит», куда могли бы прийти большее количество зрителей. Однако даже и этого нет. Тренируется «Ротор» на ВГАФКе и «Пищевике». Но на «Пищевике» нет условий, чтобы помыться после занятий в сильную жару, а биотуалет находится на улице. И зимой проводятся занятия там же. Во многих других клубах нет таких проблем. Конечно, все это в совокупности создает дискомфорт и влияет в негативном плане на психологическое состояние девчонок, – продолжает Ирина.





При этом важно, что амбиции молодых футболисток никуда не делись - у них есть большое желание подниматься по карьерной лестнице и развиваться. Даже, если это будет уже не в «Роторе». По причине отсутствия таких перспектив некоторые талантливые спортсменки вынуждены покидать региона.

– Анастасия Линникова в январе этого года перешла в московское «Динамо», Дарина Кудзиева и Яна Сазонова еще раньше уехали в казанский «Рубин», Дарья Савельева теперь играет в «Сатурне-Егорьевске», – грустно констатирует Ирина. – И нынешних футболисток, если можно так выразиться, разберут. Приезжают селекционеры из Москвы в тот же Тамбов, смотрят наших талантов для своих команд. Игроки взрослеют, им нужно выступать минимум в молодежном первенстве и получать игровую практику со сверстницами на регулярной основе. А скоро сезон в Первой лиге закончится, футболистки останутся на какое-то время без матчей и турниров - останутся только товарищеские матчи с мальчиками. Это совершенно не то, конечно. Мы не понимаем, почему не могут создать дубль у женского клуба с возможностью участвовать в национальном молодежном первенстве? Такой разговор был во время прихода нынешнего директора спортивной школы «Ротор» Николая Бабенко, но пока дело в этом направлении не сдвинулось. Наших девчонок за качество футбола хвалили даже соперницы из Москвы, против которых волгоградки играли на недавних Всероссийских соревнованиях до 19 лет. А ради чего все это? Они получают травмы, бьются. Даже с повреждениями продолжают выступать, потому что играть некому, скамейка очень маленькая.

Но, несмотря на все проблемы, команда намерена доиграть сезон в Первой лиге, заверили родители девушек. И главная заслуга в этом тренера Владислава Карповича, который для девочек, как отец родной. Он старается компенсировать недостаток внимания руководства спортшколы к своим подопечным. Бывает, что наставник «Ротора» за свой счет проводит тимбилдинги на природе, покупает фрукты и приносит девчонкам на игры для лучшего восстановления. Команда благодаря работе Карповича показывает прогресс в результатах по сравнению с прошлым сезоном. Тогда волгоградские спортсменки проигрывали тульскому «Арсеналу», а сейчас уверенно их громят – было даже со счетом 4:0 на выезде. При этом Карпович работает в тренерском штабе один, у него нет никаких помощников. Сейчас многое, в том числе и боевое настроение девчонок, держится именно на этом наставнике. Но в дальнейшем перспективы команды весьма туманны, выражают обеспокоенность родные спортсменок.

– Если хватает бюджета на мужской клуб, а также регбийный «Ротор», который сейчас, кстати, все проигрывает то почему женская команда так обделена? – недоумевает собеседник информагентства. - У нас футбольный город, но порой за некоторые ситуации бывает стыдно. Причем стыдно нам, но не спортивным функционерам. Недавно в Волгограде «Ротор» U-16 в рамках финального этапа Всероссийских соревнований до 17 лет принимал коллектив из Москвы. Так у нас даже не нашлось обычного вымпела, чтобы вручить его по традиции перед игрой соперницам. Но разве это стоит больших денег? Порой таких моментов можно было избежать, если бы было больше внимания к команде.

Что касается проблемы с зарплатами, а точнее, с их отсутствием, то никто, по словам родителей, не требует платить девушкам на уровне парней.

– Одно дело, когда юниорские команды играют для получения опыта, возможно, им действительно рано еще думать про деньги. Но это просто позор, что нет нормальных условий для основы. Такое ощущение, что и не нужна наша команда никому с таким отношением. Но ведь это работа, которую выполняют взрослые люди, им надо зарабатывать, на что-то жить. А получается, что ни одного раза никто не увидел зарплату, никто об этом даже не заикается. С 2021 года наши девчата выступают в большом футболе. За это время добились больших успехов, а ничего в ответ не предлагается. Сейчас девушки будут сами решать, где им продолжать карьеру. Предложений у них уже хватает от команд, где их обуют, оденут, стипендии начнут платить и всем нужным обеспечат. Нужно уже сейчас как можно быстрее решать проблемы в женском клубе «Ротор», – резюмирует Ирина.





Для прояснения ситуации в женской футбольной команде «Ротора» редакция V102.RU обратилась за комментарием к руководству спортивной школы. В учреждении признали успехи выступления волгоградских спортсменок, а также рост интереса к этому виду спорта в регионе.

– Волгоградские команды уже далеко не первый год выступают на различных всероссийских соревнованиях в женском футболе. Команды «Спортивной школы «Ротор» в настоящий момент представлены в Первой лиге (зона «Центр»), ЮФЛ (девочки до 16 лет). В первенстве России среди юниорок до 19 лет девушки из СШ «Ротор», представляя Волгоградскую область, в этом году завоевали бронзовые медали, а наши воспитанницы до 17 лет на таких же соревнованиях по своему возрасту заняли шестое место. В 2024 году команда СШ «Ротор» впервые в истории сыграла в Кубке России. К сожалению, было поражение. Но это важный опыт и шаг вперед. Раньше никогда женская команда из Волгограда не выступала в Кубке России. Видно, что девочкам и девушкам интересно заниматься футболом. Наши воспитанницы из команд девушек до 16 лет и до 21 года проводят занятия на тренировочном поле «Волгоград Арены» в прекрасных условиях. Хочется, чтобы Волгоград был представлен в большем числе турниров по женскому футболу – и к этому нужно стремиться, работать для этого. Видно, как по всей стране женский футбол развивается, ему уделяется все больше внимания. Так что Волгоград не должен отставать, – заявили в спортшколе.

При этом руководство учреждения прокомментировало ситуацию с отсутствием зарплат футболисткам.

– Приказ Минспорта РФ N999 предусматривает получение зарплаты спортсменами в региональных центрах спортивной подготовки. Приказ Облспорткомитета N900 определяет для них систему оплаты труда. Оплата труда спортсменов возможна в госучреждениях в случае доведения соответствующего госзадания. В спортшколах возможна выплата спортсменам стипендий за достигнутый результат в случае принятия соответствующего расходного обязательства в законе Волгоградской области N1495-ОД и(или) постановления администрации Волгоградской области. Бюджет «Спортивной школы «Ротор» на 2024 год формировался предыдущим руководством учреждения без учета введения ставок для футболисток. Поэтому до конца текущего года наше учреждение не может ввести оплату труда спортсменов. Бюджет следующего года формируется, – пояснили в спортшколе.

Здесь также высказались о перспективах создания молодежной команды женского «Ротора», отсутствие которой вызывает обеспокоенность родителей спортсменок. В частности, если бы девушки выступали среди сверстниц, они получали бы регулярную игровую практику на крупных соревнованиях.

– В настоящий момент команда «Спортивной школы «Ротор» до 21 года выступает в Первой лиге среди женщин в зоне «Центр». Причем не первый год. Эти соревнования носят профессиональный статус. В зоне "Центр" выступают только шесть команд, отсюда и скоротечность турнира, – рассказали в спортшколе.

Руководство учреждения ответило и на животрепещущие вопросы спортсменок о возможности аренды площадок в Волгограде и об отсутствии собственного транспорта у команды.

– Как уже было сказано, бюджет учреждения на 2024 год формировался ранее. И затраты на аренду стадионов в Волгограде для команды девушек до 21 года не были предусмотрены. Сейчас, учитывая наши возможности, мы прорабатываем вопрос проведения оставшихся двух матчей Первой лиги среди женских команд текущего сезона в Волгограде. Что касается транспорта, то совсем недавно «Спортивная школа «Ротор» лишилась водителя. Найти нового человека – этот процесс требует времени. Девушкам действительно пришлось добираться на одну игру в Волжский своим ходом. Но эта ситуация исправлена. На матч 31 августа был заказан автобус, – пояснили в ответе на редакционный запрос.

Прокомментировали в спортшколе и момент, связанный с отсутствием помощников у Владислава Карповича.

– Команда девушек до 21 года – это команда в «Спортивной школе «Ротор». Учреждение - Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области. Поэтому команда пока не может носить профессиональный статус. У каждой команды «Спортивной школы «Ротор» - один тренер-преподаватель, плюс тренер вратарей. Некоторые тренеры вовсе ведут по два возраста, – цитата из ответа. – Но вот некоторые проблемы, озвученные родителями девушек, в спортшколе все же могут решить. Например, здесь продумывают возможность трансляции сентябрьских матчей «Ротора», хотя, подчеркнули в учреждении, регламентом Первой лиги это не предусмотрено. Также, заявили в спортшколе, ведется работа в направлении организации профессионального медобслуживания взрослой команды женского «Ротора». А что касается информационного освещения выступления команды, то это происходит на страничках групп СШ «Ротор» в VK и Telegram, а также на сайте СШ, без выделения отдельных пабликов для каждой команды.

При этом, заверили в спортшколе, в Волгограде заинтересованы в развитии женского футбола в регионе и уделяют внимание селекции в этом виде спорта. Так, 24 августа Волгоград стал одним из городов, в котором Российский футбольных союз провел фестиваль «Мы в игре. Лето с Фиксиками», направленный на привлечение внимание к футболу девочек в возрасте от 7 до 12 лет. И самое главное, отметили в учреждении, нужный отклик от детей и их родителей был получен.

Редакция V102.RU будет следить за развитием ситуации.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото: СШ «Ротор», ПФК «Арсенал Тула» и «Тамбовская Академия футбола» vk.com

