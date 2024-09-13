Федеральные новости

Очередной разлив нефтепродуктов на Волге расследуют вблизи Энгельса

Федеральные новости 13.09.2024 14:53
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13.09.2024 14:53


В Саратовской области сотрудники Западного МСУТ СК выясняют обстоятельства разлива нефтепродуктов на Волге. По информации ИА «СарИнформ», ЧП произошло вблизи города Энгельс. Предварительной причиной называют затопление судна. 

Известно, что, со слов жителей, 3 сентября при перегрузке катера произошло повреждение топливных баков, повлекшее вытекание в Волгу дизельного топлива.  Следователи уже провели осмотр места происшествия  взяли соответствующие пробы воды. 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием на реке Волга в Саратовской области, – передает саратовское информагентство. – Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК проводит доследственную проверку по ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). 

Ранее, напомним, сообщалось, что в той же Саратовской области Роспотребнадзор планирует получить с частной компании 29 млн рублей за загрязнение Волги. 

Фото:  Западное МСУТ СК

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