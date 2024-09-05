Росприроднадзор затребовал 29 миллионов за загрязнение Волги





Росприроднадзор требует с компании «СТГМ» из Саратовской области 29 миллионов рублей в качестве возмещения вреда Волги. Как сообщает ИА «СарИнформ», в результате затопления земснаряда летом 2023 года в акваторию попало 2,4 тыс. литров топлива.

– Речь идет о событиях 2 июня прошлого года, когда на Волге между селом Алексеевка Хвалынского района и садовым товариществом «Энергетик» Вольского района при буксировке затопили земснаряд «Ахтарец», – поясняют в саратовском издании. – По версии Росприроднадзора, что «Ахтарец» не был допущен к плаванию, однако компания «СТГМ» передала его ООО «МБ Недры» Групп под видом нового маломерного судна. В ведомстве полагают, что именно этот факт мог стать причиной затопления.

В случае неуплаты ущерба, нанесенного Волге, Росприроднадзор планирует обратиться с иском в суд и уже там добиваться выплаты в размере 29 млн рублей.

Фото: Светлана Родионов / t.me