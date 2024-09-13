Под Волгоградом в ДТП с выгоревшей иномаркой пострадали двое подростков





В Еланском районе Волгоградской области пострадали двое несовершеннолетних пассажиров «Гранты» после столкновения с Renault. Как сообщает V102.RU, в результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей загорелся.

По предварительной информации, авария произошла накануне вечером на 4 километре дороги «Елань – Журавка». После столкновения автомобиль Renault выгорел дотла.

15-летняя и 13-летний пассажиры «Лада Гранта» с травмами были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области