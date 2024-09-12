В Волгограде суд лишил жительницу дома крыши над головой





Суд Дзержинского района Волгограда обязал жительницу многоквартирного дома снести самовольную постройку на собственном балконе. Причиной решения стало обращение управляющей компании, которая производила ремонтные работы в жилом доме, передает V102.RU.

При обследовании балконной плиты квартиры сотрудники УК выявили дефекты и деформации, которые требовали срочного ремонта. Также было установлено, что над плитой была самовольно смонтирована металлическая крыша, которая препятствовала ремонтным работам. В связи с этим волгоградке было направлено предписание о необходимости демонтажа металлической крыши, которое было проигнорировано.

Решением суда требования управляющей компании были удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: архив V102.RU