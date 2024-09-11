



В городе Котельниково Волгоградской области произошел пожар на территории конюшни. Как сообщили в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня на пульт диспетчера в 11:07.





- Горела обрешётка строящегося блочного здания, деревянные ворота и рядом мусор. Пожарные расчеты 42-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 11:25. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Предполагаемой причиной пожара сотрудники регионального МЧС называют нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Видео: Волгоград / t.me