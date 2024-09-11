Водитель фуры погиб на трассе Р-228 под Волгоградом

Происшествия 11.09.2024 09:58
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11.09.2024 09:58
Водитель грузового автомобиля погиб в ДТП, которое случилось накануне в Дубовском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла в 20-20 ч. на 597 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».
- Водитель «Volvo» не справился с управлением и совершил наезд на металлический барьер ограждения. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в главке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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