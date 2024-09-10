На юге Волгограда поймали за рулем нетрезвого водителя маршрутки





Сегодня, 10 сентября, в Волгограде наряд ДПС остановил нетрезвого водителя маршрутки, который перевозил пассажиров, передает V102.RU. По данным ГУ МВД России по региону, 51-летний водитель маршрутного такси №79 (Татьянка-1 – поселок Заря) был остановлен в Красноармейском районе.

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования.

- Водитель был незамедлительно отстранен от управления транспортом. В отношении нарушителя составлены административные материалы, - сообщили в главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области