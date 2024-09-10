В Волгограде ДТП собрало пробку на 3-й Продольной магистрали





10 сентября во второй половине дня на территории Дзержинского района Волгограда встало движение на 3-й Продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию очевидцев, из-за ДТП вереница из машин образовалась по направлению из Ворошиловского района.





По данным сервиса «Яндекс. Карты», изначально авария произошла у въезда на капитально ремонтируемый путепровод №6 и сразу же затруднила движение на полуторакилометровом отрезке. Затем уже в плотном потоке автомобилей нервы не выдержали ещё у кого-то из водителей. В 15:30 произошла вторая авария в полукилометре от моста.

Отметим, 1 августа здесь же на путепроводе случилось массовое ДТП с участием двух грузовиков, фургона и трёх легковушек.

Фото и видео: Александра Черненко