Происшествия

Подробности массового ДТП на Третьей продольной в Волгограде сообщило ГУ МВД

Происшествия 01.08.2024 18:24
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01.08.2024 18:24


В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пересечении Третьей продольной магистрали и ул. Ангарской с участием шести транспортных средств – двух грузовиков, фургона и трех легковушек. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузового автомобиля Volvo. 

– В 16.10 на пересечении Третьей продольной и улицы Ангарской грузовик Volvo столкнулся с КАМАЗом. После этого КАМАЗ врезался в Lifan, а тот в свою очередь протаранил отбойник и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, – рассказали в главке полиции. –На встречной полосе Lifan столкнулся с автомобилями «Газель» и «LADA Vesta».

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Меж тем, за два часа на оживленной магистрали собралась трехкилометровая пробка. 


Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, Яндекс Карты

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