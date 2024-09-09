Расследования

В Волгограде осудят родителей, тушивших окурки о тело 5-летнего ребёнка

Расследования 09.09.2024 12:08
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09.09.2024 12:08


В Волгограде прокуратура утвердила обвинение в отношении родителей 5-летнего ребёнка, над которым издевались родители. Как сообщает ИА «Высота 102», 39-летний мужчина вместе с 37-летней сожительницей регулярно применяли к ребёнку физическую силу.

- Обвиняемые в период с января 2023 года по февраль 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивали своего 5-летнего сына. Помимо избиения, фигуранты уголовного дела тушили о тело ребенка окурки, причиняя малолетнему физические и психические страдания, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, истязания ребёнка происходили в одном из жилых помещений многоквартирного дома №6 на ул. Быкова Тракторозаводского района Волгограда.

- В настоящее время 5-летний мальчик изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь, - уточнили следователи.

Отметим, отец ребёнка обвиняется в истязании несовершеннолетнего, совершённого группой лиц, а также не выполнении обязанностей по воспитанию. Мачеха несовершеннолетнего помимо истязания обвиняется ещё и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Обоим фигурантам грозят длительные тюремные сроки.

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