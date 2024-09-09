



Избирательная комиссия Волгоградской области подвела предварительные итоги голосования на выборах губернатора региона. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогу подсчёта 100% бюллетеней, с результатом в 79,68% победителем стал Андрей Бочаров.

Согласно опубликованным данным, второе место занимает кандидат от КПРФ Олег Дмитриев. Политик набрал 7,83%. На третьем месте Алексей Кононенко, представляющий региональное крыло ЛДПР — 5,37%. Евгений Кареликов от «Партии пенсионеров» набрал 3,49%. Замыкает список Алексей Васюченко от «Справедливой России», получивший поддержку лишь 2,26% пришедших на выборы избирателей.

Отметим, в 2024 году выборы губернатора в Волгоградской области впервые проходили в течение трёх дней с 6 по 8 сентября. Итоговая явка составила 61,73% от жителей региона, имеющих право голоса. В первый день проголосовали 31,08%, во второй — 11,4%, в третий — 20,51%.