Политика

Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

Политика 09.09.2024 08:43
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09.09.2024 08:43


Андрей Бочаров набрал больше всего голосов на выборах главы региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на предварительные данные Волгоградского облизбиркома на утро 9 сентября, действующий губернатор получил 79,71% голосов. На втором месте – Олег Дмитриев от КПРФ(7,89%), на третьем – Алексей Кононенко (5,39%), представляющий ЛДПР. 
За Алексея Васютенко, выдвинутого партией «Справедливая Россия - патриоты - за правду!» проголосовали 2,23% пришедших на участки избирателей, а за Евгения Кареликова, который участвовал в выборах от партии пенсионеров,  – 3,44%.

Всего на выборах губернатора проголосовали около 1 миллиона 60 тысяч человек. 

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