Общество

«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»

Общество 06.09.2024 10:09
0
06.09.2024 10:09

В Волгограде и области сегодня, 6 сентября, стартовали выборы различных уровней, в том числе губернаторские. Как сообщают корреспонденты V102.RU, на избирательных участках уже собираются первые горожане, которым не терпится проголосовать. Самые ранние «пташки» — пенсионеры и участники СВО.



Председатель участковой избирательной комиссии № 716 Ирина Скрябина, расположенной в стенах гимназии № 12 Краснооктябрьского района Волгограда, уточнила, что всего за час с момента открытия участка свой выбор сделали уже 40 человек: 

— Участок мы открыли вовремя, исполнили гимн, наблюдатели присутствуют. Все члены УИК находятся на местах. Никаких инцидентов нет. 



Пенсионерка Наталья Курдина считает, что те, кто голосуют с утра — делают большое дело. 

— Лично я так рано пришла проголосовать, чтобы завтра-послезавтра сюда спокойно пришли рабочие люди, а мы сегодня свой долг выполним и свободны. Мы воспитаны так. Раньше голосование начиналось с шести утра. Я сама участвовала в выборах. И до 12 ночи все происходило, а потом мы ехали в горком, везли результаты, сидели до двух-трех ночи. Это был и праздник, и труд. А сейчас проще все. Почему не пойти, правда же? Я с удовольствием пришла, — поделилась волгоградка. 



Еще один житель района, представившийся Виктором Николаевичем, несмотря на почтенный возраст, также не поленился встать и отдать свой голос.

— Мне уже 80 лет, сынок. Встаю рано, поэтому и пришел. Здесь, в двенадцатой гимназии, все мои дети учились, внуки. Я уже отдал свой голос, а за кого — секрет фирмы, — с улыбкой говорит пенсионер. 

При этом дедушка посетовал, что раньше выпечка на выборах была лучше, и было бы неплохо вернуться к тому, что когда-то так радовало. 



На участке в школе № 13 было достаточно многолюдно. Среди проголосовавших немало участников специальной военной операции. В объектив фотографа попал доброволец из отряда «БАРС».   



К слову, у гимназии № 12 прямо перед входом была замечена элегантная черная кошка. И пока кто-то спорил к добру это или нет, другие просто шли голосовать. Немало избирателей наблюдалось и в гимназии № 14. 



Напомним, выборы в Волгоградской области продлятся с 6 по 8 сентября. Открыты 1404 избирательных участка.  

 




Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2024 12:16 Реклама
Общество 06.09.2024 12:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2024 11:57
Общество 06.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:21
Общество 06.09.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:05
Общество 06.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:34
Общество 06.09.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:30
Общество 06.09.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 08:02
Общество 06.09.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 21:22
Общество 05.09.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 20:38
Общество 05.09.2024 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 20:22
Общество 05.09.2024 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 19:18
Общество 05.09.2024 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 19:15
Общество 05.09.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 18:13
Общество 05.09.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 17:14
Общество 05.09.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 16:34
Общество 05.09.2024 16:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВОСмотреть фотографии
12:16
«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде попало на видео столкновение двух иномарок на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру куколСмотреть фотографии
11:46
Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:04
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
10:21
Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землюСмотреть фотографии
10:09
«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»Смотреть фотографии
10:09
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосованияСмотреть фотографии
10:05
До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отцаСмотреть фотографии
09:58
Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Останемся без грибов? Волгоградцам запретили посещать леса до конца сентябряСмотреть фотографии
09:30
Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:30
В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал светСмотреть фотографии
09:09
Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капустеСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде наказали водителя за виражи на тротуареСмотреть фотографииCмотреть видео
08:02
В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участкаСмотреть фотографии
07:58
Бастрыкин взял на контроль дело о драке с полицейскими в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:37
Удачи, супердевчонки!: «Динамо-Синара» с новым тренером открывает сезонСмотреть фотографии
21:22
В хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного котаСмотреть фотографии
20:56
В службе судебных приставов Волгограда нашли фальшивый исполнительный листСмотреть фотографии
20:38
В райцентре Волгоградской области ради выборов запустят автобусСмотреть фотографии
20:22
В Камышине покажут картины художников «арбузного» искусстваСмотреть фотографии
19:54
В Волгограде бухгалтер СНТ заработала 1 млн на псевдодворникахСмотреть фотографии
19:18
Чиновников заставили отремонтировать «червивый» водопровод в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:15
Песков заявил о возросшем потоке контрактников для участия в СВОСмотреть фотографии
 