«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»

В Волгограде и области сегодня, 6 сентября, стартовали выборы различных уровней, в том числе губернаторские. Как сообщают корреспонденты V102.RU, на избирательных участках уже собираются первые горожане, которым не терпится проголосовать. Самые ранние «пташки» — пенсионеры и участники СВО.









Председатель участковой избирательной комиссии № 716 Ирина Скрябина, расположенной в стенах гимназии № 12 Краснооктябрьского района Волгограда, уточнила, что всего за час с момента открытия участка свой выбор сделали уже 40 человек:

— Участок мы открыли вовремя, исполнили гимн, наблюдатели присутствуют. Все члены УИК находятся на местах. Никаких инцидентов нет.









Пенсионерка Наталья Курдина считает, что те, кто голосуют с утра — делают большое дело.

— Лично я так рано пришла проголосовать, чтобы завтра-послезавтра сюда спокойно пришли рабочие люди, а мы сегодня свой долг выполним и свободны. Мы воспитаны так. Раньше голосование начиналось с шести утра. Я сама участвовала в выборах. И до 12 ночи все происходило, а потом мы ехали в горком, везли результаты, сидели до двух-трех ночи. Это был и праздник, и труд. А сейчас проще все. Почему не пойти, правда же? Я с удовольствием пришла, — поделилась волгоградка.









Еще один житель района, представившийся Виктором Николаевичем, несмотря на почтенный возраст, также не поленился встать и отдать свой голос.

— Мне уже 80 лет, сынок. Встаю рано, поэтому и пришел. Здесь, в двенадцатой гимназии, все мои дети учились, внуки. Я уже отдал свой голос, а за кого — секрет фирмы, — с улыбкой говорит пенсионер.

При этом дедушка посетовал, что раньше выпечка на выборах была лучше, и было бы неплохо вернуться к тому, что когда-то так радовало.









На участке в школе № 13 было достаточно многолюдно. Среди проголосовавших немало участников специальной военной операции. В объектив фотографа попал доброволец из отряда «БАРС».









К слову, у гимназии № 12 прямо перед входом была замечена элегантная черная кошка. И пока кто-то спорил к добру это или нет, другие просто шли голосовать. Немало избирателей наблюдалось и в гимназии № 14.









Напомним, выборы в Волгоградской области продлятся с 6 по 8 сентября. Открыты 1404 избирательных участка.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»