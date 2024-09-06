Общество

В Волгоградской области 6 сентября открылись 1404 избирательных участка

Общество 06.09.2024 08:02
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06.09.2024 08:02


Сегодня, 6 сентября, в Волгоградской области стартовало голосование по выборам губернатора, 38 депутатов областной думы, а также в 474 органы местного самоуправления на территории 29 муниципальных районов и трех городских округов. Голосование продлится до 8 сентября, передает V102.RU.
На пост губернатора Волгоградской области претендуют пять кандидатов: Андрей Бочаров, Алексей Васютенко, Олег Дмитриев, Евгений Кареликов, Алексей Кононенко.
Также зарегистрировано шесть списков кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутых по единому избирательному округу региональными отделениями политических партий (ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Партия пенсионеров»). Территориальными избирательными комиссиями, на которые возложены полномочия окружных избиркомов по выборам депутатов облдумы, зарегистрировано 88 кандидатов по 19 одномандатным избирательным округам.
Кроме этого, 6, 7 и 8 сентября жители Волгоградской области будут выбирать 175 глав сельских поселений и депутатов 299 представительных органов муниципальных образований. Для участия в местных выборах зарегистрировано 4 357 кандидатов.
В Единый день голосования в волгоградском регионе открылись 1404 избирательных участка.

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