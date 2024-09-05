Волгоградка получила от знакомой удар ножом в шею

Полицейские задержали в Волгограде 45-летнюю местную жительницу, которая едва не перерезала горло своей знакомой. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, конфликт между ровесницами произошел 4 сентября в Тракторозаводском районе.

- Между потерпевшей и подозреваемой в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла потерпевшей удар ножом в область шеи, - сообщили в главке.

45-летнюю пострадавшую с колото-резаным ранением доставили в больницу. Известно, что напавшая на нее женщина ранее уже была судима.