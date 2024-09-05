Бензин в Волгоградской области «скромно» подорожал

Напомним, на предыдущей неделе бензин в Волгоградской области не дорожал. Однако «затишье» оказалось недолгим, и хоть ненамного, но цены снова пошли вверх.
Экономика 05.09.2024 07:28
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05.09.2024 07:28
Напомним, на предыдущей неделе бензин в Волгоградской области не дорожал. Однако «затишье» оказалось недолгим, и хоть ненамного, но цены снова пошли вверх.
Цены на АИ-92 в Волгоградской области за минувшую неделю остались на прежнем уровне. Как сообщает V102.RU, такие данные передает Росстат. Это единственная марка автомобильного топлива, стоимость которой не изменилась. АИ-95 и дизтопливо подорожали на 1 копейку – до 59,86 и 64,01 рубля за литр соответственно.Больше всего выросли цены на АИ-98 – на 22 копейки за неделю. Теперь средняя стоимость этого вида топлива составляет 72,74 рубля.
Напомним, на предыдущей неделе бензин в Волгоградской области не дорожал. Однако «затишье» оказалось недолгим, и хоть ненамного, но цены снова пошли вверх.
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