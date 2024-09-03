Транспорт

Узкая дорога в промзоне на юге Волгограда станет четырехполосной

Транспорт 03.09.2024 19:45
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03.09.2024 19:45


Расположенную в промзоне магистральную улицу районного значения в Красноармейском районе Волгограда планируют сделать четырехполосной. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городской департамент по градостроительству и архитектуре, постановлением главы Волгограда с 10 по 23 сентября назначены общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории по переулку Зеленоградский.

Эту двухполосную дорогу планируют сделать четырехполосной. Её протяженность вырастет с 236 до 630 метров. Реконструируемый участок расположен от улицы Лазоревая до пересечения железнодорожных путей близи улицы Шиллера.

Уточненная площадь территории в границах проектирования составляет 4,5182 га. Здесь расположены различные инженерные сети, такие как водопровод, газопровод, силовой кабель, кабель связи, линия электропередач и  линия наружного освещения, трубопроводы сточных вод, канализация и напорная канализация.

После реконструкции расчетная скорость движения останется прежней - 70 км/ч.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Сриншот Яндекс.Карты

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