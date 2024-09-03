В Волгограде лжеинвалид обманула государство на 1,2 млн рублей

Жительница Волгограда обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, следственный отдел по Центральному району Волгограда поставил точку в расследовании уголовного дела в отношении лжеинвалида.

По данным следствия, женщина предоставила в Пенсионный фонд подложную справку о том, что является инвалидом II группы по «общему заболеванию». На основании этого документа ей назначили ежемесячные социальные выплаты. В общей сложности обвиняемая получила мошенническим способом от государства 1,2 миллиона рублей.

- Следователи установили, что фактически медико-социальную экспертизу женщина не проходила, следовательно, законных оснований на получение социальных выплат не имела, - сообщили в следственном органе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Женщина признала вину и полностью возместила ущерб в ходе предварительного следствия.