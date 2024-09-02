Чиновники в Волжском взялись за «черных» мусорщиков

В Волжском Волгоградской области чиновники вышли на тропу войны с нелегальными мусорщиками, сообщает V102.RU.

— На прошедшей неделе жителями поселка Краснооктябрьского зафиксированы факты сброса мусора на общественных пространствах. На улице Щорса неизвестные сгрузили из «ГАЗели» сухие ветки, траву и растительность на территорию общего пользования, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии города-спутника. — На проспекте Ленина напротив дома № 109 контейнерная площадка была засыпана строительными отходами. Выгрузку производили из грузовика.









Уточняется, что все фото и видео, на которых были запечатлены, как сами нарушители, так и их транспортные средства с госномерами оказались в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского.

— Рассмотрев представленные документы, специалисты КЖД передали информацию в облкомприроды и УМВД РФ по Волжскому для принятия мер административного воздействия, — добавили в горадмине.









Напомним, в Волгоградской области после бунта жителей срочно «стерли» дорогу из битого кирпича.

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Фото: администрация Волжского