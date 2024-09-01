После бунта жителей в Волгоградской области срочно «стерли» дорогу из битого кирпича





В Руднянском районе Волгоградской области разгорелся скандал из-за загрязнения природных территорий строительным мусором. Как сообщает ИА «Высота 102», битым кирпичом оказался отсыпан участок вблизи реки Щелкан в Лемешкинском сельском поселении. По словам местных жителей, к нарушению природоохранного законодательства причастны юридические лица, которые нашли здесь полезные ископаемые и строят поблизости вышку.







- У нас здесь строится скважина, постоянно работает техника. Сначала между моим полем и рекой накатали грунтовую дорогу, теперь же, видимо, готовясь к распутице, происходит её отсыпка битым кирпичом и остатками железобетонных конструкций, - рассказал журналистам глава местного КХК Роман Шевченко.

Потомственный казак уверяет, что мусор в его родное село свозят из Жирновска, где начался снос зданий на территории бывшего лагеря «Нива». По информации жирновских властей, рекреационная зона действительно сейчас переживает второе рождение. Появился инвестор, который взял территорию в аренду и собирается построить здесь современный туристический комплекс для семейного отдыха, однако подтвердить или опровергнуть факт вывоза отходов не смогли.





- Я всё понимаю, недра, добыча ископаемых. Пусть это будет. Но мне больно, когда на землю, где я вырос, гадят. Нужна дорога – постройте как положено. Да вам за это местные ещё и спасибо скажут. Буквально сегодня, разговаривая с главой поселений, задал ему вопрос. У нас у самих после разваленных советских совхозов осталось огромное количество полуразвалившихся зданий. Так почему же мы сами не отсыпаем дороги своим битым кирпичом? Ответ же очевиден – не можем, нам здесь ещё жить. А почему мы должны позволять делать это чужакам, - задаётся вопросом фермер.

ИА «Высота 102» обратилось в администрацию Руднянского района Волгоградской области с просьбой прокомментировать происходящее в Лемешкинском сельском поселении, однако сначала в приёмной сообщили журналистам, что руководитель уехал на место мусорной дороги, а затем Владимир Полетаев отказался лично комментировать данный вопрос.





По информации фермера 27 августа отсыпанную строительным мусором дорогу к нефтяной скважине посетила делегация чиновников вместе с представителями нефтедобывающих компаний, сельских властей и фермером. В результате осмотра собравшимся удалось достичь компромисса.

- Нефтяники пояснили, что хотят построить здесь хорошую дорогу, а битый кирпич использовали в качестве основания для её усиления. Обещали в течение трёх дней провести работу над ошибками и всё убрать. Повторюсь, если они помогут нам обустроить нормальную, как положено, отсыпанную щебнем дорогу – все местные только спасибо скажут. Надеюсь, что данное сегодня слово будет сдержанно. А мусора у нас и своего полно, - подчеркнул Роман Шевченко.

30 августа перед публикацией материала в редакцию ИА «Высота 102» поступил официальный ответ из администрации Руднянского района. По информации муниципалитета 27 августа действительно был организован осмотр грунтовой дороги у реки Щелкан, однако представители администрации, никакого битого кирпича не обнаружили.





Примечательно, что, согласно ответу главы районной администрации, проверка, зафиксировавшая отсутствие строительного мусора, была произведена 27 августа 2024 года. Однако, почему-то власти проиллюстрировали свой комментарий не снимками, сделанными во время осмотра, а фотографиями из будущего. Названия присланных в редакцию изображений содержат информацию, оставленную фотоаппаратом. Согласно этим данным, оба снимка сделаны 30 августа 2024 года.









Фото и видео: Роман Шевченко, администрация Руднянского района Волгоградской области