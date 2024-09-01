Спорт

Волгоградские регбисты потерпели седьмое поражение подряд

Спорт 01.09.2024 14:30
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01.09.2024 14:30


Неудачная полоса в жизни регбийного «Ротора» продолжается - накануне, 31 августа, в седьмом туре Высшей лиги на домашнем стадионе «Нефтяник» волгоградские спортсмены уступили команде из Ростовской области «Таганий Рог» со счетом 21:22. Сине-голубые проиграли все матчи в турнире на данный момент, сообщает V102.RU.
 
Отметим, что вчера на трибунах регбистов поддерживали гандболистки «Динамо-Синары», которые сейчас готовятся к старту в новом сезоне Суперлиги, намеченному на 6 сентября. В этот день бело-голубые на выезде встретятся с краснодарской «Кубанью». Между двумя волгоградскими клубами достаточно давно установлены дружеские отношения и не в первый раз проводятся совместные активности. После регбийного поединка была сделана общая фотография с представителями местных спортивных коллективов.     
 
«Ротор» подошел ко вчерашнему противостоянию на последнем, девятом месте, имея в активе всего один балл. Матч получился напряженным и непредсказуемым почти до самого конца. Счет на исходе 15-минутки открыл «Ротор» благодаря занесенной попытке с реализацией в исполнении Ильи Боярова и Эдуарда Брыка. Подопечные Георгия Веливанова, находясь в меньшинстве, вышли вперед со счетом 7:0, однако оппоненты из Таганрога сначала сравняли, а потом и сами оформили лидерство.
 
При событийной игре сине-голубым удалось до перерыва достигнуть равенства — 14:14. Во втором тайме команды долго не могли распечатать ворота друга друга. На 63-й минуте гости занесли попытку, а затем реализовали штрафной, увеличив отрыв до плюс восьми. «Ротор» сражался до конца и сократил отставание до минимума в заключительном отрезке. К сожалению, приложенных усилий не хватило волгоградским спортсменам, чтобы уйти от обидного поражения - 21:22. Таким образом, «Ротор» продолжает замыкать таблицу и уже не претендует на выход в «Финал четырех» Высшей лиги. В следующем туре сине-голубые 21 сентября примут дома клуб «Балтийский шторм» из Калининграда.  
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /VK.com

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