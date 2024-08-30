Момент ДТП с такси-перевертышем у СХИ в Волгограде попал на видео





Сегодня, 30 августа, в Советском районе Волгограда легковушка перевернулась в результате жесткого ДТП. Как сообщает V102.RU, момент столкновения на Университетском проспекте неподалеку от СХИ зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





На кадрах видно, как черная легковушка на большой скорости врезается в боковую часть такси, водитель которого совершал поворот. От сильнейшего удара автомобиль службы такси перевернулся на крышу.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

- В 16:43 на пересечении Университетского проспекта и улицы Прямая произошло столкновение с последующим опрокидыванием. На месте работают экипажи ГИБДД, - уточнили в региональном главке МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области