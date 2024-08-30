Экономика

ФНС России улучшает интерфейс ЕНС для юрлиц

Экономика 30.08.2024 15:09
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30.08.2024 15:09


Интерфейс единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете компаний обновляют с учетом пожеланий бизнеса, передает V102.RU со ссылкой на ФНС России.

В настоящее время ФНС России и Корпорация МСП тестируют новый продукт, который был разработан с учетом предложений, поступивших от предпринимателей. Так, в новой версии интерфейса детализирована информация по начислению пени, скорректирована основная таблица обязательств, добавлена функция выгрузки данных в разных форматах.

- Самое важное на каждом этапе разработки любого продукта – тестирование, которое должно проходить с участием его будущих пользователей. Это позволяет не только выявлять максимум узких мест еще на предварительных стадиях, но и получать прямую обратную связь от предпринимателей, вносить важные для них изменения еще до запуска нового функционала в эксплуатацию. Сейчас мы активно сотрудничаем с ФНС в формате фокус-групп, где подробно в режиме реального времени разбирается каждое предложение по доработке нового кабинета. Для нас это не первый опыт взаимодействия с ФНС: мы также работаем вместе по цифровой платформе МСП.РФ, позволяющей получать бизнесу необходимые меры поддержки, – сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.

Участие в тестировании принимают ведущие бизнес-объединения РФ. Ранее в апробации интерфейса приняли участие представители «Опоры России». Полученные в ходе тестирования предложения учтут при доработке интерфейса личного кабинета компаний.

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