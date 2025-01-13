Экономика

Волгоградцы «съели» бюджет города в кафе и ресторанах

Экономика 13.01.2025 21:17
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13.01.2025 21:17


Жители Волгоградской области в январе-ноябре прошлого года оставили в кафе и ресторанах 29,7 миллиарда рублей - это сопоставимо годовому бюджету областного центра, если учесть еще и предновогодние корпоративы в декабре, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградстате, в целом заведения общественного питания жители региона стали посещать чаще. Так, за отчетный период оборот общественного питания вырос на 13% по сравнению с 2023 годом.

В основном жители предпочитают мини-пекарни, небольшие кондитерские и кафе, точки продажи фаст-фуда. На долю малого предпринимательства в общепите приходится 67,2% от общего оборота или 19,9 миллиарда рублей.

Фото из архива V102.RU

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