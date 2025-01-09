Меньше 25-ти не подходи: в Волгограде аренда квартир выросла на 33%

Экономика 09.01.2025 11:30
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09.01.2025 11:30
Волгоград оказался одним из лидеров среди 35 российских городов с населением более полумиллиона человек по росту цен на аренду жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ЦИАН.Аналитику, положительная динамика ставок аренды однушек сейчас фиксируется во всех городах. Однако Волгоград вошел в тройку лидеров по росту этого показателя. Так, за 2024 год съемное жилье в городе-герое подорожало на 33%. Впереди оказались только два города – Ижевск (рост 35%) и Рязань (41%).
При этом новостройки в Волгограде выросли за год на 18%, а вторичный рынок жилья, как и в других городах, продемонстрировал стагнацию. За год цены в этом сегменте недвижимости увеличились всего на 6%. Так, по данным декабря прошлого года, средняя стоимость квадрата на первичном рынке в Волгограде составила 138 тысячи рублей, на вторичном рынке – 105 тысяч, а средняя цена съемной однушки в Волгограде поднялась почти до 25 тысячи рублей.
Аналитики при этом отмечают, что резкое ужесточение условий ипотечного кредитования в 2024 году не привело ни к обрушению спроса ни к остановке роста цен. В целом недвижимость за прошлый год стала на 13% дороже.
Фото V102.RU
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