В Волжском сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии устроили облаву на нелегальных мигрантов





29 августа в окрестностях Волжского прошёл очередной рейд по местам скопления мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии проверили 80 иностранных граждан, занятых здесь на сезонных работах.







- По результатам в отношении иностранных граждан возбуждено 12 административных дел, в т. ч. по нарушениям, предусматривающим наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после завершения проверки девять иностранцев были доставлены в Центр временного содержания мигрантов.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области