Экология

Реку Ахтуба в Волгоградской области углубят тремя земснарядами

Экология 27.08.2024 21:01
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27.08.2024 21:01


Третий земснаряд подключают для расчистки 10-километрового участка реки Ахтуба в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, на данный момент со дна реки поднято уже 160 тысяч кубометров донных отложений, а всего будет поднято в пять раз больше.

С ходом работ сегодня, 27 августа, ознакомились представители общественного Совета комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, территориального представительства Федерального агентства водных ресурсов, МБУ «Служба охраны окружающей среды» и журналисты.

- Комиссия проинспектировала ход работ по расчистке реки, которые проводятся в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», - сообщили в администрации Волжского. - В процессе расчистки планируется поднять со дна Ахтубы порядка 800 тысяч кубических метров донных отложений. Это позволит остановить деградацию Ахтубы, восстановить биоразнообразие, повысить водообеспеченность жителей. 

В региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии рассказали, что в настоящее время подрядчик использует два земснаряда и планирует подключить третий. В работах по расчистке реки задействованы 30 специалистов. Экореабилитация Ахтубы также включает благоустройство прибрежных территорий и компенсационные мероприятия по выпуску молоди рыб. 

Расчистка Ахтубы началась в марте 2023 года. Двухлетний проект завершится к декабрю. Эта река является рукавом Волги и играет важнейшую роль в обеспечении водой Волго-Ахтубинской поймы, питая огромную сеть озёр и ериков. 

Планируется, что после расчистки русла будет обеспечен проход в меженный период воды через русло Ахтубы в объеме 40 куб.м/с, что гарантирует решение проблемы дефицита ресурса по завершению половодья. 

Фото: Облкомприроды

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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