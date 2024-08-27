НЛО увидели пилоты самолета рейса Москва-Волгоград

Экипаж самолета Boeing-737 авиакомпании Победа, выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, зафиксировал на экране системы предупреждения столкновений неопознанный летающий объект, передает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.
- В 09:19 в зоне ответственности Самарского регионального центра единой системы организации воздушного движения в снижении до 3650 метров экипаж воздушного судна наблюдал на экране системы предупреждения столкновения неопознанную метку. Визуально воздушное судно не наблюдалось. Экипаж запросил отворот для расхождения с неопознанной меткой. В 09:23 метка пропала, - уточняют авторы телеграм-канала.
Дальнейший полет прошел без происшествий, согласно плану.