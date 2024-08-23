Расследования

Уголовное дело возбуждено по факту захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом

Расследования 23.08.2024 14:01
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23.08.2024 14:01


В Волгоградской области по факту захвата заложников в исправительной колонии №19 органами СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложника, если он повлек умышленное причинение смерти человеку, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья.

– Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения, – сообщили в СКР. – Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, по информации ФСИН России, в ИК-19 во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. На данный момент известно об одном погибшем сотруднике УФСИН и нескольких  раненых. 

По предварительным данным, нападавших четверо. 

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