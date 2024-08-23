Экология

Волгоградскому фермеру выставили многомиллионный счёт за выброшенные в поле огурцы

Экология 23.08.2024 12:57
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23.08.2024 12:57


Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора в судебном порядке взыскивает с ИП Бирмингем А.В. более 4,5 миллиона рублей ущерба, нанесенного почвам в результате сброса в поле в Волгоградской области нескольких тонн дефектных огурцов.

Как сообщили V102.RU в природоохранном ведомстве, иск подан в арбитражный суд Волгоградской области после того, как фермер проигнорировала требование о добровольной оплате причиненного природе вреда.

Материалы процессуальной проверки по факту сброса ненужной овощной продукции на почву поступили из Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. Установлено, что засыпанное огурцами поле было обнаружено в  5 километрах восточнее поселка Рахинка.


- В ходе процессуальной проверки сотрудниками ОМВД России по Среднеахтубинскому району установлен факт сброса некондиции овощной продукций, образующейся в результате переработки овощей с сельскохозяйственных полей, на почву прилегающего земельного участка индивидуальным предпринимателем Бирмингем Аленой Владимировной, - сообщили в Росприроднадзоре.

Площадь захламленной территории составила порядка 500 кв.м, объем несанкционированно сброшенных отходов – 67 куб.м. Установлено, что отобранные пробы отнесены к IV классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. По результатам проведенного анализа в специализированной лаборатории выявлены значительные превышения концентрации фосфат-ионов, нитрат-ионов, сульфат-ионов, хлорид-ионов, хрома, натрия, магния и фторид-иона.

Фермера привлекли к административной ответственности в виде штрафа, который был оплачен. Помимо этого, произведен расчет ущерба, причиненного почвам, в результате сброса отходов некондиционной овощной продукции, сумма которого составила 4 594 029, 87 рублей. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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