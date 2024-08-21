«Динамо-Синара» уступило «морячкам» на московском кубке





«Динамо-Синара» сегодня, 21 августа, во втором матче товарищеского турнира «Кубок Московской федерации гандбола» уступило новороссийской «Черноморочке» со счетом 30:34, сообщает V102.RU.

Напомним, накануне бело-голубые в тяжелейшем поединке на старте соревнований одолели «Кубань» — 32:30. «Морячки» тоже начали турнир с победы над звенигородской «Звездой» — 41:32. Сегодняшняя встреча, как и вчерашняя с краснодарками, началась для волгоградской команды в равной борьбе. На первых минутах соперники обменивались точными попаданиями, а в составе «Синары» дважды в дебюте матча отличилась Екатерина Долматова, затем пенальти реализовала Арина Безбабных. Можно отметить продемонстрированный высокий темп игры и быстрые розыгрыши атак с обеих сторон на начальном этапе поединка.Вскоре «Черноморочка», которая находилась в роли догоняющих, получила преимущество в счете. Динамовки оказывали сопротивление оппоненткам, но во второй половине тайма в очередной раз бело-голубых стала подводить реализация, а новороссийские гандболистки уверенно наращивали отрыв. В самой концовке 30-минутки волгоградскому коллективу удалось сократить отставание. София Лыжина точно исполнила семиметровый, а за 15 секунд до ухода на перерыв шансом поразить ворота хладнокровно воспользовалась Анастасия Шкитина. «Черноморочка» успела провести заключительную комбинацию, однако отразила бросок соперницы голкипер «Синары» Мария Дувакина, за что получила порцию аплодисментов от волгоградской скамейки во главе с новым наставником Евгением Дмитриевым. В раздевалки клубы ушли при счете 18:16 в пользу «Черноморочки».На старте второго тайма Дувакину сменила Надежда Колесникова. И данная рокировка постепенно принесла нужный эффект. Колесникова отметилась несколькими спасениями, а ее напарницы в атаке прибавили, за счет чего динамовкам удалось выровнять игру. Снова успешно начала тайм Екатерина Долматова, дважды отправившая мяч в сетку. До старта заключительной пятиминутки противостояние было практически равным, однако для решающего рывка «Синаре» на этот раз не хватило сил и эмоций. В итоге «Черноморочка» под руководством опытного специалиста Алексея Гумянова праздновала успех — 34:30.«Динамо» после двух туров имеет в активе победу и поражение. Но сейчас результат не стоит на первом месте. Евгений Дмитриев продолжает знакомиться с возможностями своих подопечных в ходе предсезонки. В третьем матче в «Кубке МФГ» «Динамо-Синара» 23 августа встретится с ЦСКА, который возглавляет экс-наставник бело-голубых Олег Кулешов.