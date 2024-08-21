Очередной байкер покалечился в ДТП с иномаркой в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда водитель мотоцикла Regulmoto пострадал при столкновении с Kia Spectra. По информации регионального главка МВД, авария произошла накануне поздно вечером на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина.





По предварительной информации, напротив дома №3А байкер начал движение по проспекту Ленина после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Вылетевшая на большой скорости иномарка со стороны улицы Краснознаменской стала преградой для мотоцикла. От сильного удара водитель байка отлетел на несколько метров вперед.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист был доставлен с травмами в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области