Спорт

«Динамо-Синара» с новым тренером одержало первую победу

Спорт 20.08.2024 20:44
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20.08.2024 20:44


«Динамо-Синара» сегодня, 20 августа, в своем первом предсезонном матче обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 32:30 в рамках товарищеского турнира «Кубок Московской федерации гандбола», сообщает V102.RU.

Бело-голубые начали подготовку к предстоящему сезону в Суперлиге и Кубке страны еще в начале июля, но только в конце лета провели дебютный контрольный поединок под руководством нового главного тренера Евгения Дмитриева. Напомним,  в межсезонье состав команды претерпел изменения. Опытные Марина Судакова и Валентина Гончарова приостановили карьеру, а голкипер Анна Верещак и талантливая Варвара Сёмина отправились в ЦСКА, где уже выступают под руководством бывшего рулевого «Динамо» - Олега Кулешова.

В то же время волгоградский коллектив не обошелся без новобранцев, которыми стали София Лыжина, София Романенко, Кристина Щеглова. Кроме того, на прошлой неделе в стан «Синары» на правах аренды из «Ростов-Дона» перешла 19-летняя Меланья Пичугина. Но юная гандболистка не смогла помочь новым одноклубницам в столице из-за травмы. По этой же причине отсутствует в Москве и Алина Загороднева. Продолжает восстановление после полученного серьезного повреждения  в прошлом году Лада Самойленко. 

Отметим, что в «Кубке МФГ» принимают участие шесть клубов Суперлиги. В первом матче игрового дня новороссийская «Черноморочка» сегодня одолела звенигородскую «Звезду» — 41:32. Что касается встречи «Динамо» с «Кубанью», то в начале поединка в составе волгоградок выделялись новички. За пять стартовых минут дважды отличилась Романенко. Также София вскоре заработала пенальти, который реализовала ее тезка — Лыжина. До середины тайма шла равная борьба на площадке столичной арены «Динамо», но во второй половине тайма подопечных Дмитриева стала подводить реализация, а вот их соперницы, напротив, почувствовали уверенность и эффективно проводили атаки, что позволило желто-зеленым постепенно уйти в отрыв. 

Такая ситуация не могла устраивать наставника «Синары», решившего встряхнуть гандболисток  тайм-аутом. Во время минутного перерыва специалист обозначил одну из главных проблем команды — слабый КПД при большом количестве моментов у чужих ворот. До конца тайма «Кубань» не подпустила к себе динамовок на близкое расстояние, в результате чего краснодарский клуб ушел отдыхать в роли лидеров со счетом 16:12.

Стартовый отрезок второго тайма прошел под контролем желто-зеленых. В один момент их преимущество настигало шести мячей, но волгоградские спортсменки не собирались сдаваться без боя и вовремя пришли в себя. Бело-голубым удался мощный рывок из девяти точных попаданий подряд. И после такого солидного отрезка именно «Синара» получила долгожданное преимущество в счете. Стоит отметить, что помимо уверенных действий в атаке, несколько важных сейвов на последнем рубеже совершила и голкипер Надежда Колесникова. В итоге динамовки на кураже и легкости, которых им не хватало в первом тайме, довели дело до итоговой и волевой победы со счетом 32:30.

Евгений Дмитриев на посту наставника волгоградского клуба стартовал с непростого выигрыша, но работы в плане стабилизации игры у тренерского штаба еще много. Напомним, 6 сентября в Краснодаре волгоградки откроют сезон Суперлиги гостевым поединком как раз с «Кубанью». А завтра, 21 августа, в 16-30 ч. «Динамо-Синара» во втором матче московского турнира встретится с «Черноморочкой». 

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» / vk.com        

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