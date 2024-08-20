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«Все воюют, а вас нету»: цыган вызвали на ковер после конфликта в Иловле

Главное 20.08.2024 09:40
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20.08.2024 09:40




На заседании координационного Совета по национальным вопросам при главе Иловлинского района Волгоградской области, которое состоялось накануне, 19 августа, чиновники и представители диаспор обсудили итоги выполнения поручений, которые были даны на предыдущем совещании после произошедшего конфликта местных жителей и цыган. Как сообщает V102.RU, заседание открыл глава района Иван Гель, который зачитал с телефона  сообщения жителей, не довольных поведением цыган в рабочем поселке. Однако представители цыганской общины заверили членов Совета о проведении профилактических бесед с молодежью на предмет соблюдения норм поведения в обществе. Но некоторые участники совещания все-таки напомнили в очередной раз  присутствующим на заседании представителям цыганской диаспоры о поступках их сородичей, вызывающих возмущение у местных жителей.  Например, зачастую в магазинах цыганские дети вместе с родителями хватают продукты с полок, не реагируя на замечания продавцов. Не нравится иловлинцам и игнорирование цыганами правил ПДД, когда родители с детьми могут спокойно идти по проезжей части, а также использование тонировки в машинах членов общины. 

Чиновников из системы образования, в свою очередь, удивляет нежелание взрослых цыган давать образование своим детям. 

- Они ведь очень умненькие, но почему-то после 4-ого класса прекращают обучение в школе и куда-то пропадают, - недоумевала одна из участниц заседания. 

Но одна из главных претензий, высказанных в адрес цыган на прошедшем заседании, заключалась в неучастии представителей этой национальности не только в СВО, но и в сборе гуманитарной помощи. 

- Все воюют, а вас там нет, - констатировал глава Иловлинского района Иван Гель. 

На что старшие общины заверили, что уже в ближайшее время соберут машину с гуманитаркой для бойцов или денежную помощь, и, кроме того, готовы предоставить свои дома, например, для плетений сетей. 


К представителям цыганской диаспоры также прозвучал призыв участвовать в общественной жизни поселка наравне с другими жителями и «жить дружно».

Иван Гель был более конкретен в подведении итогов совещания.

- Будем растить из вас нормальных граждан, - заявил он. 

Напомним, бытовой конфликт между цыганами и местными жителями в рабочем поселке Иловля произошел 7 августа. Тогда по вызову местной жительницы, в чей дом пытались прорваться представители кочевого народа, прибыли сотрудники полиции. Однако один из мужчин оказал сопротивление правоохранителям – одному нанес телесные повреждения, а с формы другого оторвал погон. 

В отношении мужчины было заведено уголовное дело, расследование по которому в настоящее время закончено. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. 

Между тем, «пламя» после произошедшего конфликта в срочном порядке пришлось «тушить» чиновникам и представителям цыганской диаспоры, которую местные жители хотели выдворить за пределы населенного пункта. В районе был создан Совет, на котором теперь рассматриваются различные ситуации и проблемы, возникающие из межнациональных отношений. 

Видео администрации Иловлинского района VK.com


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