Общество

Под Волгоградом пьяному цыгану грозит 5-летний срок за избиение полицейских

Общество 20.08.2024 09:09
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20.08.2024 09:09


В Иловлинском районе Волгоградской области следователи передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, покалечившего сотрудников полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», 8 августа мужчина в пьяном виде применил к одному офицеру физическую силу, а со второго сорвал погоны.

Всё произошло, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов женщины, пожаловавшейся, что неизвестный пытается проникнуть на её земельный участок. Напомним, ночью 7 августа в переулке Восточный в Иловле между соседями разразился бытовой конфликт. По информации очевидцев, несколько цыган ворвались в частный дом и угрожали местному жителю и его детям расправой.

- Когда участковый попытался сопроводить нарушителя общественного порядка в служебный автомобиль, он схватил офицера за рубашку, повалил его на землю, затем причинил ему телесные повреждения. С целью пресечения преступных действий обвиняемого полицейский-водитель стал оттаскивать дебошира от своего коллеги. В этот момент злоумышленник схватил прапорщика за плечо и оторвал ему погон, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, долго прятаться от правоохранителей дебошир не смог и вскоре был задержан нарядом полицейских. В настоящее время следствие завершило сбор доказательной базы. Точку в нашумевшем деле предстоит поставить местному суду. За применение насилия в отношении полицейских мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области

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