Роман Старовойт оценил ход строительства третьего пускового комплекса моста через Волгу





16 августа в Волгоградскую область с рабочим визитом прибыл министр транспорта РФ Роман Старовойт. Как сообщает ИА «Высота 102», вместе с губернатором Андреем Бочаровым руководители проинспектировали строительство третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

По информации региональной администрации, работы на новом участке, который свяжет мосты через Волгу и Ахтубу, идут хорошим темпом. На сегодняшний день специалисты завершили возведение моста через ерик Осинки. Финишируют работы и мосту через ерик Гнилой.

- Эта дорога важна не только для региона, она имеет межгосударственное значение, — подчеркнул Роман Старовойт.

В свою очередь, Андрей Бочаров отметил, что данный объект транспортной инфраструктуры обеспечивает транзит грузов между южными регионами России и Казахстаном. Однако, учитывая запуск межгосударственных грузоперевозок через коридор «Север-Юг», куда входит и дорога через Волго-Ахтубинскую пойму, существующая инфраструктура не сможет справиться с новой нагрузкой. Поэтому уже сейчас необходимо начать подготовку к строительству второй ветки моста через Волгу.

- Проектирование начато и будет завершено к концу следующего года. В перспективе — строительство четвертого пускового комплекса с выходом на московское направление. Мы получаем совершенно уникальную, современную дорогу, которая весь транзитный транспорт переведет на федеральную трассу, — подчеркнул губернатор Волгоградской области.

Отметим, ранее сегодня министр транспорта РФ Роман Старовойт вместе с губернатором Андреем Бочаровым посетили новый участок обхода Волгограда. Объект транспортной инфраструктуры также встроен в единую транспортную сеть Юга России и поможет обеспечить беспрепятственный проезд транзитного грузового транспорта.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области