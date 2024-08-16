Расследования

В Волгоградской области оборвавшийся провод ЛЭП убил водителя грузовика

Расследования 16.08.2024 09:13
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16.08.2024 09:13


В Еланском районе Волгоградской области водитель грузовика получил смертельный разряд при попытке убрать оборвавшийся провод ЛЭП, сообщает V102.RU.  

— Жирновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области организована проверка по факту гибели молодого мужчины, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. — В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося.  По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, ночью 15 августа 2024 года житель Елани, управляя грузовым автомобилем, двигался по улице Калинина рабочего поселка. Напротив дома № 75 кузовом транспортного средства он задел высоковольтные линии электропередач, в результате чего произошел их обрыв. 

Водитель вышел из машины и попытался убрать с нее провод, находящийся под напряжением. Мужчина получил удар электрическим током, от которого скончался на месте происшествия. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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