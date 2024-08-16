Так, в Красноармейском районе уже в течение полутора месяцев проводятся уборки территорий., в ходе которых приведены в порядок знаковые места – набережная, прибрежные зоны первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, сквер Памяти. Живое участие в общем благородном деле принимали представители национальных общественных объединений - азербайджанцы, армяне, татары, белорусы, немцы, проживающие в Волгограде, а также учреждения общего и профессионального образования, районного совета ветеранов, серебряных волонтеров.
Экология 16.08.2024 08:53
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16.08.2024 08:53
Так, в Красноармейском районе уже в течение полутора месяцев проводятся уборки территорий., в ходе которых приведены в порядок знаковые места – набережная, прибрежные зоны первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, сквер Памяти. Живое участие в общем благородном деле принимали представители национальных общественных объединений - азербайджанцы, армяне, татары, белорусы, немцы, проживающие в Волгограде, а также учреждения общего и профессионального образования, районного совета ветеранов, серебряных волонтеров.
В этом году Волгоградская область вновь присоединилась к Всероссийской акции «Особенности национальной уборки». В нашем регионе уже определена единая дата проведения мероприятия - 30 августа. Акция состоится сразу на трех площадках – в Дзержинском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе. Активное участие в подготовке и реализации этого экологического проекта принимают профильный парламентский комитет совместно с Экологическим советом при Волгоградской областной думе, а также комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, пояснили V102.RU в регпарламенте.Всероссийская акция «Особенности национальной уборки» проводится ежегодно с апреля по сентябрь. Организатором выступает Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» при содействии Госдумы и федеральных природоохранных ведомств. Каждый регион представляет уникальную программу экологических субботников, которая отражает местные традиции и культуру.
- Масштабная экологическая акция объединяет в регионе огромное количество единомышленников, - подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной думы по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной Думе Ирина Соловьева. - Ведь защищать природу – означает еще и защищать Родину. Процветание волгоградского края и всей России, имеющей богатейшие природные ресурсы, напрямую зависит от состояния окружающей среды. Стремление сделать свой край чище, краше, экологичнее – сплачивает представителей разных культур, проживающих на одной земле. Природа – это наш общий дом, в котором должна царить атмосфера гармонии, дружбы и созидания.В Волгоградской области мероприятия в рамках экологической акции идут полным ходом.
Так, в Красноармейском районе уже в течение полутора месяцев проводятся уборки территорий., в ходе которых приведены в порядок знаковые места – набережная, прибрежные зоны первого шлюза Волго-Донского судоходного канала, сквер Памяти. Живое участие в общем благородном деле принимали представители национальных общественных объединений - азербайджанцы, армяне, татары, белорусы, немцы, проживающие в Волгограде, а также учреждения общего и профессионального образования, районного совета ветеранов, серебряных волонтеров.
30 августа активисты планируют привести в порядок береговую линию Сарептского затона и реки Сарпа. В этот день для всех участников и гостей будет организован большой праздник на набережной района с концертной программой, национальными угощениями, увлекательными интерактивными площадками.В Дзержинском районе Волгограда 30 августа «экологический десант» высадится в лесополосе на улице Расула Гамзатова. Ярким завершающим событием дня станет праздничная программа в парке «Семейный». На территории сквера гостей встретят большое капустное чучело, аэрокуклы «Солнце» и «Петрушка». Гости смогут принять участие в народных играх, попробовать русские блины, восточный плов. Кульминацией мероприятия станет большой концерт с кавказскими танцами, казачьими песнями, выступлениями ансамбля русских народных инструментов, солистов Царицынской оперы и Волгоградской областной филармонии.
Активно подключились к экологическому проекту в Ольховском районе. С начала августа в муниципальном образовании по пятницам организуют мероприятия по очистке от мусора, сухой травы и веток прибрежных зон реки Иловли. 30 августа запланирована уборка территории вблизи деревни Гусевка - места создания знаменитой картины «Купание красного коня» кисти известного художника Кузьмы Петрова-Водкина. Предусмотрена и разнообразная культурная программа. Желающие также смогут посетить сельские подворья разных народов и отведать блюда национальной кухни.
Фото сайта Волгоградской областной думы
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