КСП: две новые школы в Волгограде и области строились с нарушениями

В частности, по результатам проверки возведения школы в Михайловке и проведенной затем работы над ошибками был осуществлен монтаж оборудования и дополнительно выполнены работы на 1,2 млн. рублей, устранено затопление подвальных помещений атмосферными осадками и проведены работы по герметизации монтажных отверстий, а также по устранению дефекта конструкции блочно-модульной котельной.
Администрация Михайловки направила требования в адрес подрядчика ООО «Волгтрансстрой» по устранению некачественного посева газона и по уплате штрафа. Также мэрия городского округа добилась монтажа спортивного оборудования, светильников для школьных досок, интерактивных комплексов на 2,4 млн. руб. В школе удалось наладить использование и корпоративных телефонных станций после заключения договора с оператором связи.
Как оказалось, в построенной школе не функционировали цифровые лаборатории, что было исправлено после внедрения программы по совмещению работы таких лабораторий с соответствующей операционкой. Данный программный продукт в настоящее время тестируется.
С целью усиления строительного контроля за работами на объекте были составлены протоколы недостатков и акты устранения замечаний, после которых МКУ «Служба заказчика-застройщика администрации Волгограда» была осуществлена приемка работ, выполненных подрядчиком ООО «Трест 7». В апреле 2024 года были подписаны акты выполненных работ, справка о стоимости таких работ и затрат на сумму 13,3 млн. рублей.
Оборудование, мебель, приборы и системы на 28 млн. руб., предусмотренные проектом организации строительства школы, уже размещены в здании школы, подключены и готовы к применению, заверили аудиторы.
В то же время подрядчику направлено требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.
Выявленные КСП нарушения, между тем, стали поводом для проведения служебной проверки в отношении МКУ «Служба заказчика-застройщика администрации Волгограда». За ненадлежащее осуществление строительного контроля при приемке работ на объекте приказами МКУ «Служба заказчика-застройщика Администрации Волгограда» привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора учреждения и начальник отдела контроля работ по капитальному ремонту, добавили в контрольно-счетной палате.