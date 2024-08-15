Борьба с коррупцией

КСП: две новые школы в Волгограде и области строились с нарушениями

Борьба с коррупцией 15.08.2024 07:10
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15.08.2024 07:10


КСП Волгоградской области опубликовало отчет о проверке использования бюджетных средств при строительстве двух новых школ – на улице Шекснинская в Волгограде, а также в поселке Отрадное Михайловки.
Напомним, школа на 1000 мест в Дзержинском районе Волгограда, на строительство которой было потрачено более 1 миллиарда рублей, откроет свои двери перед учениками уже буквально через полмесяца. Образовательное учреждение в Михайловке функционирует уже с прошлого учебного года. На возведение этой школы было потрачено 465 миллионов рублей.
Однако аудиторы выяснили, что при исполнении контрактов по строительству школ были допущены различные нарушения и недостатки, а именно: принимались и оплачивались невыполненные работы, часть работ производилась без документального подтверждения произведенных затрат, допускалось проведение некачественных работ. Также не соблюдались требования бюджетного учета приобретенного оборудования, а часть закупленного оборудования не использовалась. 

Проверка показала и факты отсутствия на объектах отдельного оборудования и его монтажа. Кроме того, заказчики не проводили претензионную работу в отношении подрядчиков.
В КСП подчеркнули, что по результатам проверки выявленные на объектах нарушения и недостатков были устранены в полном объеме. Однако все же некоторые руководители поплатились за недостаточный контроль строительства таких важных социальных объектов.
В частности, по результатам проверки возведения школы в Михайловке и проведенной затем работы над ошибками был осуществлен монтаж оборудования и дополнительно выполнены работы на 1,2 млн. рублей, устранено затопление подвальных помещений атмосферными осадками и проведены работы по герметизации монтажных отверстий, а также  по устранению дефекта конструкции блочно-модульной котельной.
Администрация Михайловки направила требования в адрес подрядчика ООО «Волгтрансстрой» по устранению некачественного посева газона и по уплате штрафа. Также мэрия городского округа добилась монтажа  спортивного оборудования, светильников для школьных досок, интерактивных комплексов на 2,4 млн. руб. В школе удалось наладить использование и корпоративных телефонных станций после заключения договора с оператором связи.
Как оказалось, в построенной школе не функционировали цифровые лаборатории, что было исправлено после внедрения программы по совмещению работы таких лабораторий с соответствующей операционкой. Данный программный продукт в настоящее время тестируется.

Не так гладко шло и строительство школы на улице Шекснинской.  
После выявленных нарушений подрядчика обязали возместить недостающий объем покрытия на цементном растворе из плиток. Также строительная организация предоставила ведомости на невыполненные работы на 5,1 млн рублей за исключением этих работ и замены их на дополнительные (озеленение, устройство дренажной системы, установка малых архитектурных форм детского комплекса «Корабль»). В связи с чем было заключено допсоглашение к контракту.
С целью усиления строительного контроля за работами на объекте были составлены протоколы недостатков и акты устранения замечаний, после которых МКУ «Служба заказчика-застройщика администрации Волгограда» была осуществлена приемка работ, выполненных подрядчиком ООО «Трест 7». В  апреле 2024 года были  подписаны акты выполненных работ, справка о стоимости таких  работ и затрат на сумму 13,3 млн. рублей.
Оборудование, мебель, приборы и системы на 28 млн. руб., предусмотренные проектом организации строительства школы, уже размещены в здании школы, подключены и готовы к применению, заверили аудиторы.
В то же время подрядчику направлено требование об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение контракта.
Выявленные КСП нарушения, между тем, стали поводом для проведения служебной проверки в отношении МКУ «Служба заказчика-застройщика администрации Волгограда». За ненадлежащее осуществление строительного контроля при приемке работ на объекте приказами МКУ «Служба заказчика-застройщика Администрации Волгограда» привлечены к дисциплинарной ответственности заместитель директора учреждения и начальник отдела контроля работ по капитальному ремонту, добавили в контрольно-счетной палате.
Фото администрации Волгоградской области
Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

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